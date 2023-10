NRC onthult dubieuze appjes en 'ware reden' voor ontslag Mislintat

Borna Sosa is niet de enige aankoop van Ajax die op het laatste moment zijn zaakwaarnemer aan de kant schoof. Josip Sutalo deed hetzelfde, zo schrijft NRC Handelsblad zondagavond. De krant weet ook te melden dat VfB Stuttgart, de oude club van Sven Mislintat, Ajax heeft gewaarschuwd voor diens 'individualistische manier van werken'. Ajax besloot hem desondanks aan te trekken.

NRC schrijft dat Sutalo aanvankelijk werd begeleid door Marin Bule, die al zijn zaakwaarnemer was toen de verdediger nog in de hogere jeugdploegen van Dinamo Zagreb speelde. Hij was echter helemaal niet betrokken bij de transfer van Sutalo naar Ajax. Tot zijn ontsteltenis verdiende hij niks aan de deal. "Niemand bij Ajax kent Marin Bule, laat staan dat ze weten dat hij is gepasseerd. Die onwetendheid is mogelijk door het individualistische, bijna ongrijpbare opereren van directeur voetbalzaken Mislintat", zo schrijft de krant.

De ervaren Zwitserse spelersmakelaar Marco Lichtsteiner, met wie Mislintat ook bij eerdere clubs werkte, verdiende wél geld aan de deal. Hij werd door Ajax ingehuurd om de transfer met Dinamo uit te onderhandelen. Op de transfercontracten wordt uiteindelijk de naam van Zdenko Ostojic genoteerd als vertegenwoordiger van Sutalo. "De link met Dinamo Zagreb is dat hij een vriend is van een voor fraude veroordeelde oud-directeur van die club."

De krant onthult ook appverkeer tussen Borna Sosa en zijn oude zaakwaarnemer, die op het laatste moment aan de kant werd geschoven ten faveure van Arthur Beck, een zakenrelatie van Mislintat. Het appverkeer 'wijst erop dat Mislintat er bij Sosa op heeft aangedrongen om deze transfer via Beck te doen', schrijft NRC. De krant citeert een bericht van Sosa aan zijn oude zaakwaarnemer: "Hij kwam samen met Arthur. Ik kan niets als Sven zegt dat het anders moet." Beck ontkende die lezing overigens recent in gesprek met Voetbal International.

NRC schrijft dat Ajax bij de aanstelling van Mislintat al signalen had gekregen vanuit Stuttgart over zijn werkwijze. “Mensen die hem kennen uit eerdere functies waarschuwen dat hij moeilijk kan zijn om mee samen te werken. Zo zegt een hooggeplaatste (oud-)medewerker van Mislintats vorige club VfB Stuttgart, die door Ajax is gebeld voor een referentie, dat zijn imago niet strookt met de werkelijkheid. En dat je hem niet te veel ruimte moet geven.” Ajax dacht dat de protocollen stevig genoeg waren, maar na het onverwachte vertrek van Edwin van der Sar dook Mislintat in het machtsvacuüm.

Reden voor ontslag Mislintat

De krant gaat ook in op de redenen voor het ontslag van Mislintat bij Ajax. Het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rondom transfers was niet bepalend: de bestuursraad leek er weliswaar 'van overtuigd dat er onzuiver is gehandeld', voor de Raad van Commissarissen geldt dat niet. Die was Mislintat te steunen op basis van zijn aankopen. "Hij is uiteindelijk ontslagen vanwege zijn (werk)houding, die de club verdeelde, en de sportieve malaise. Signalen over Mislintats werkhouding drongen pas laat door bij de clubleiding."