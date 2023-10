Ongekende blamage van VVV levert Roda JC de eerste periodetitel op

Roda JC is zonder te spelen de winnaar van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie. Provinciegenoot VVV-Venlo had het feestje voor de ploeg uit Kerkrade kunnen uitstellen, maar dan moest er wel gewonnen worden van Helmond Sport. Dat gebeurde echter niet, want de Brabanders vernederden de ploeg van Rick Kruys in Venlo: 0-4.

De eerste periode kon afgelopen vrijdag al gewonnen worden door Roda JC, maar op De Vijverberg kwam de formatie van Bas Sibum niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen subtopper De Graafschap. Daardoor werd het feestje met een week uitgesteld, of VVV-Venlo moest verliezen van Helmond Sport. Uitgerekend dat gebeurde zondag, want in De Koel werd nummer vier VVV-Venlo getrakteerd op een vernederende 0-4 nederlaag tegen Helmond Sport, dat onderin het rechterrijtje staat.

De provinciegenoot helpt Roda JC onbewust een handje, waardoor de Kerkraders zondag feest kunnen gaan vieren. De club kende moeilijke jaren en eindigde vorig seizoen als veertiende in de Keuken Kampioen Divisie, maar maakt dit seizoen een ijzersterkte indruk onder leiding van trainer Bas Sibum, voor wie het zijn eerste lus als hoofdtrainer in het betaald voetbal is. Sibum pakt na slechts acht speelrondes direct zijn eerste prijs.