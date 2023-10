Ontketende Jude Bellingham legt FC Barcelona op de pijnbank in El Clásico

heeft Real Madrid zaterdag een overwinning bezorgd op FC Barcelona. De twintigjarige Engelsman, bezig aan een waanzinnig seizoen, boog eigenhandig een 1-0 achterstand om in een 1-2 zege. Het winnende doelpunt viel in de blessuretijd. Real Madrid neemt de koppositie op basis van het doelsaldo over van Girona (allebei 28 punten); Barcelona blijft steken op 24 punten.

Barcelona ging El Clásico in als de enige ongeslagen ploeg in LaLiga en leek die status te gaan verdedigen. Een vroege openingstreffer bracht de Catalanen op rozen. De 1-0 kwam wel tot stand met wat hulp van Real Madrid. Gündogan probeerde een één-twee aan te gaan met Ferran Torres, maar daar zat Aurélien Tchouaméni met een teen tussen. Door zijn interceptie werd Gündogan onbedoeld gelanceerd. Een laatste poging van David Alaba om de bal weg te werken in het strafschopgebied pakte verkeerd uit: Gündogan sloeg toe.

Een mooie statistiek: het was het 598ste doelpunt ooit in El Clásico in competitieverband, en de doelpunten waren precies evenredig verdeeld: 299 voor Barcelona, 299 voor Real Madrid. Maar door twee treffers van Bellingham, later in de wedstrijd, is de grens van 600 goals geslecht, waarvan Real Madrid er 301 maakte. In de geschiedenis van LaLiga zijn er slechts twee affiches met meer dan 600 doelpunten: Athletic Club tegen Barcelona (611) en tegen Real Madrid (611).

Na een kwartier in de eerste helft was Barcelona nog dicht bij het tweede doelpunt van de wedstrijd. Fermín López, woensdag nog trefzeker tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, knalde de bal op de paal. Het tempo zakte daarna in en kansen waren schaars. Kort na de pauze Barcelona-verdediger Iñigo Martínez tegen de paal en voorkwam Real-keeper Kepa Arrizabalaga dat Ronald Araújo trefzeker was in de rebound. Aan de overzijde redde Marc-André ter Stegen in minuut 67 op een afstandsschot van Bellingham, maar twee minuten later bleek een poeier van de Engelsman de keeper toch te machtig.

Dertien minuten voor tijd maakte Lamine Yamal zijn entree als invaller. De aanvaller werd met zijn 16 jaar en 107 dagen de jongste speler aller tijden in El Clásico; hij nam het record over van Vicente Martínez, die in 1941 als speler van 16 jaar en 278 dagen op het veld stond namens Barcelona. De thuisploeg kwam nog tot enkele speldenprikjes, maar moest lijdzaam toezien hoe Bellingham in de blessuretijd een tegenaanval afrondde. Van dichtbij maakte hij de 1-2, nadat de bal via Dani Carvajal en Luka Modric voor zijn voeten belandde. Bellingham maakte dit seizoen tien doelpunten in evenzoveel competitiewedstrijden.