Ook nog positief nieuws voor Ajax: Maurice Steijn kan bijna beschikken over miljoenenaankoop

Sven Mislintat telde in de afgelopen transferwindow weliswaar de ene na de andere cent neer voor nieuwe spelers, maar de Ajax-selectie roept nog geen twee maanden na het verstrijken van de deadline al om versterking. Dat geldt zeker voor de achterhoede. Versterking dient zich misschien wel binnen de eigen geledingen aan, want is op de weg terug.

Dat meldt Voetbal International woensdagmorgen althans. Ajax telde in de zomer van 2022 bijna tien miljoen euro neer voor de komst van Kaplan, maar het huwelijk tussen de Amsterdammers en de Turkse verdediger is nog geen succes. Wat heet: Kaplan wacht nog altijd op zijn officiële debuut in het wit-rood-wit. De 20-jarige mandekker raakte vlak na zijn transfer naar Ajax geblesseerd bij de Turkse nationale ploeg en moest daardoor de volledige eerste helft van het afgelopen seizoen aan zich voorbij laten gaan.

Kaplan meldde zich in de aanloop naar de tweede seizoenshelft weer op het trainingsveld en maakte zelfs minuten in de oefenwedstrijden tegen Blackburn Rovers en FC Volendam. In beide wedstrijden deed hij een helft mee. Toenmalig Ajax-trainer Alfred Schreuder leek eindelijk op Kaplan te kunnen rekenen, totdat de club in december met het nieuws kwam dat hij zich opnieuw een zware blessure had opgelopen. Een kwetsuur aan de linkerknie houdt hem sindsdien buitenspel. Maar volgens VI ‘kan hij snel weer minuten maken’. “Het einde is nu in zicht en de verwachting is dat hij na de interlandperiode eindelijk richting een debuut kan werken”, leest het.

Ajax kan Kaplan, die in Turkije te boek staat als groot talent, mogelijk goed gebruiken. De Amsterdamse defensie is momenteel zo lek als een mandje. De ploeg van trainer Maurice Steijn kreeg in de Eredivisie (zonder de gestaakte wedstrijd tegen RKC Waalwijk meegerekend) al twaalf doelpunten tegen. In de Europa League moest doelman Jay Gorter al vier keer vissen. Zelfs topaankoop Josip Sutalo valt door de mand. Ajax haalde in de afgelopen transferwindow ook Jakov Medic en Gaston Ávila naar Amsterdam, maar zij konden eveneens nog niet bekoren.