Opmerkelijk gebaar internationals Litouwen na UEFA-boete voor liedjes over Poetin

De UEFA heeft de voetbalbond van Litouwen een boete van 10.000 euro opgelegd voor het gedrag van de supporters tijdens het EK-kwalificatieduel met Servië in september. De fans van het Baltische land hieven tijdens het duel spreekkoren aan die gericht waren aan de Russische president Vladimir Poetin.

Dat schrijft het Litouwse LRT. De Litouwse voetbalbond gaat in beroep tegen de straf. De bond hoeft echter zelf niet in de buidel te tasten om het bedrag op te hoesten mocht deze daarin ook gehandhaafd blijven. Dat zal namelijk betaald worden door de spelers van de nationale selectie, die zich achter de fans scharen. "Blijf zingen, wij betalen de boete van onze bonus als het moet", schrijft international Justas Lasickas (links op bovenstaande foto) op Instagram.

Artikel gaat verder onder video

Litouwen behoorde tussen 1940 en 1991 tot de Sovjetunie, tegenwoordig heersen grote anti-Rusland én Poetin-sympathieën in de Baltische staat. Die zijn de laatste tijd alleen maar verergerd door de Russische inval in Oekraïne. De anti-Poetin-liedjes zouden echter al sinds 2014 veelvuldig gebruikt worden in Litouwen. In dat jaar annexeerde Rusland de Krim van datzelfde Oekraïne.

Overigens verloor Litouwen het bewuste duel met Servië met 1-3 doordat Aleksander Mitrovic in de eerste helft een onvervalste hattrick liet noteren. Het land is dan ook al kansloos voor kwalificatie voor het EK in Duitsland: na zeven gespeelde wedstrijden verzamelde de ploeg zes punten, waarmee koplopers Hongarije (veertien uit zes) en Servië (dertien uit zeven) niet meer te achterhalen zijn.