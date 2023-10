Opmerkelijke voorspelling in Het Parool: 'Alex Kroes gaat in november aan de slag bij Ajax'

Alex Kroes hoeft mogelijk tóch niet tot maart 2024 te wachten tot hij aan zijn nieuwe baan als algemeen directeur van Ajax kan beginnen. De bestuurder wordt momenteel nog tegengehouden door het concurrentiebeding in zijn contract bij zijn vorige werkgever AZ, maar Henk Spaan voorspelt in zijn column in Het Parool dat zijn eerste werkdag een stuk eerder zal gaan plaatsvinden.

En dat heeft alles te maken met de naderende aanstelling van Michael van Praag als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Amsterdammers. Het 76-jarige clubicoon wordt op 17 november normaal gesproken geïnstalleerd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hij wordt de opvolger van Pier Eringa, die na de grote onrust van de afgelopen maanden de eer aan zichzelf hield en de club nog geen jaar na zijn aanstelling verliet.

Spaan denkt dat Van Praag ter voorbereiding op zijn nieuwe functie in Amsterdam al met zowel Kroes als AZ-directeur Robert Eenhoorn om tafel heeft gezeten. "Omdat Michael van Praag over bestuurlijke kwaliteiten beschikt die van hem een bobo maken die het al decennia redt in de slangenkuilen van de sport, voorspel ik dat hij behalve met Louis van Gaal, contact heeft gehad met Alex Kroes om hem te polsen of die wereldreis echt nodig is", schrijft de journalist.

Verderop volgt een tweede voorspelling: "Hij (Van Praag, red.) heeft een afspraak staan met Robert Eenhoorn, iets wat de krachteloze Pier noch Van Halst wist te bewerkstelligen", deponeert Spaan zijn volgende stelling. Daarbij zou Van Praag Eenhoorn kunnen hebben toegezegd dat Ajax geen spelers zal halen die AZ in de tijd dat Kroes daar actief was gescout heeft en ook geen jeugdspelers zonder toestemming van de Alkmaarders meer zal benaderen, zo speculeert Spaan verder. "Hij gaat bijna alles toezeggen wat Eenhoorn vraagt", vat Spaan samen, "en Kroes gaat in november 2023 aan het werk."