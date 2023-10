Paul Quasten heeft nieuws over herstel RKC-doelman Etienne Vaessen

Het gaat de goede kant op met RKC-doelman . Dat zegt voormalig ploeggenoot en goede vriend Paul Quasten vrijdagavond bij ESPN. In het thuisduel met Ajax op 30 september raakte de keeper geblesseerd na een ongelukkig botsing met Ajax-aanvaller , wat bij veel teamgenoten, toeschouwers en televisiekijkers in eerste instantie deed vrezen voor zeer ernstige gevolgen.

Vaessen werd - conform protocol - op het veld gereanimeerd, waardoor zowel zijn teamgenoten als de spelers van Ajax hevig van slag raakten. Uiteindelijk bleek dat er geen sprake was van hartproblemen en was de doelman weer bij kennis toen hij per brancard van het veld werd gedragen. Twee dagen na het duel bracht Vaessen via zijn club RKC een foto van zijn verwondingen en een verklaring over het gebeurde naar buiten.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zijn we een aantal weken verder en gaat het naar omstandigheden goed met Vaessen, zo vertelt Quasten. "Het gaat weer beter met hem, maar hij is nog niet helemaal honderd procent", klinkt het. "Hij is nu ook een paar dagen met zijn vriendin en kindje weggeweest om zijn hoofd weer helemaal leeg te maken, maar dat is bij hem niet zo moeilijk", grapt de oud-verdediger. "Maar ik denk dat hij er weer bovenop komt, hij heeft sinds kort geen last meer van hoofdpijn en mag sindsdien weer een beetje fietsen. Dus ik hoop dat hij snel weer onder de lat staat", besluit Quasten.

Een positieve update over Etienne Vaessen van goede vriend Paul Quasten 🙏 — ESPN NL (@ESPNnl) October 20, 2023

Vanwege de blessure van Vaessen werd de wedstrijd tussen RKC en Ajax in september niet meer uitgespeeld. De KNVB ging vervolgens op zoek naar een datum om het restant uit te laten spelen en kwam door het drukke programma van de Amsterdammers uiteindelijk uit op woensdag 6 december. RKC krijgt dan nog vijf minuten plus blessuretijd om iets aan de 2-3 achterstand te doen waarbij het duel in september stilgelegd werd.