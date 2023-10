Pechvogel Amourricho van Axel Dongen reageert op pijnlijke middag en doet oproep aan Ajax-supporters

baalt enorm van zijn wissel in de thuiswedstrijd van Ajax tegen AZ. De jonge aanvaller kreeg van Maurice Steijn in de afgelopen weken opvallend veel minuten en mocht zondag zelfs aan de aftrap verschijnen, maar moest door een blessure al voor de rust worden vervangen. Van Axel Dongen heeft op Instagram van zich laten horen en doet een oproep aan de Ajax-supporters.

Van Axel Dongen staat te boek als een van de grootste talenten uit de Ajax-opleiding en is nog altijd pas negentien jaar, maar raakte in de afgelopen jaren al meermaals zwaar geblesseerd. In 2021 hield een enkelblessure hem maanden aan de kant en ook een groot deel van het afgelopen seizoen ging aan zijn neus voorbij. Van Steijn kreeg hij in de voorbije periode regelmatig de kans om zich te laten zien en in de thuiswedstrijd tegen AZ had hij zelfs een basisplaats, maar ging het in de eerste helft dus al mis.

Een nieuwe, keiharde klap voor Van Axel Dongen. “Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik me nu voel, voor de zoveelste keer gebeurt dit maar nu op een moment dat ik het nooit had verwacht”, schrijft de aanvaller op zijn Instagram-pagina. Van Axel Dongen verscheen tegen AZ voor het eerst aan de aftrap van een wedstrijd van Ajax 1. “Een moment waar ik al zo lang op had gewacht en eindelijk was het zover, beginnen in een bomvolle Johan Cruijff ArenA. Jammer dat ik er met een blessure af moest, maar ik ga me voorlopig richten op mijn herstel. Zodat als ik terug ben, ik klaar ben om alles geven op het veld en jullie te geven wat jullie verdienen.”

Het is crisis met de hoofdletter C in Amsterdam. Ajax staat met vijf punten uit zes wedstrijden op de zestiende plaats in de Eredivisie. De laatste overwinning dateert van begin augustus, in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo. Van Axel Dongen doet een oproep aan de Ajax-supporters. “We zitten op dit moment in een moeilijke fase. We hebben jullie nodig en dan komen we terug op het niveau waar we horen.”

Veel (oud-)ploeggenoten hebben gereageerd op het bericht van Van Axel Dongen. Zo schrijft Jorrel Hato dat de aanvaller ‘steker terugkomt’. Ook sc Heerenveen-aanvaller Ché Nunnely, die in het verleden in Amsterdam actief was, steekt de Ajacied een hart onder de riem. “Test van boven broertje, part of the plan!”, schrijft hij.