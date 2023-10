Peter Bosz voorkomt vertrek: 'Als Van Nistelrooij er nog zat, dan was hij weg'

maakte in de eerste weken van het seizoen een goede indruk bij PSV onder Peter Bosz. De achttienjarige middenvelder debuteerde in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord en speelde daarna nog de nodige wedstrijden. De komst van Bosz lijkt ervoor te hebben gezorgd dat Babadi behouden bleef voor PSV, zo vertelt zijn broer Samuel.

Samuel Babadi is behalve de broer ook de zaakwaarnemer van Isaac. Aan ELF Voetbal vertelt hij dat Isaac eigenlijk eerder al in het eerste elftal had willen spelen, maar van voormalig trainer Ruud van Nistelrooij kreeg hij vorig seizoen geen kansen. “Hij nam het te persoonlijk op. Hij behoorde tot de wereldtop van zijn generatie en wilde meedraaien met het eerste. Hij was er klaar voor, maar de trainer vond hem nog te onbetrouwbaar.”

Artikel gaat verder onder video

Babadi kon de keuze van Van Nistelrooij niet plaatsen. “Ik ga eerlijk zeggen: als Van Nistelrooij was gebleven, zou Isaac waarschijnlijk zijn vertrokken”, denkt broer Samuel. “Het is geen probleem als een trainer het niet in hem ziet zitten, maar Isaac was simpelweg toe aan de volgende stap. En hij moet uitgedaagd blijven worden. Als hij de juiste stappen blijft zetten, komt hij ooit in de Europese top terecht. Daarvan ben ik honderd procent overtuigd.”

PSV probeert momenteel het contract van Babadi open te breken en te verlengen, maar van een akkoord is nog geen sprake. De jongeling ligt momenteel vast tot de zomer van 2024.