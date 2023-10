Pier Eringa: 'Dat was voor ons wel een heel belangrijk signaal: ow, ow, wat is hier gebeurd?'

Pier Eringa kreeg pas ‘heel laat’ twijfels over het functioneren van Sven Mislintat binnen de Ajax-organisatie. Dat Maurice Steijn eind augustus liet doorschemeren dat hij nauwelijks invloed had op de keuzes die de directeur voetbalzaken maakte, was een ‘belangrijk signaal’ voor de opgestapte voorzitter van de Raad van Commissarissen.

In een interview in NRC wordt Eringa gevraagd of Mislintat, die op 24 september werd ontslagen, wel voldoende is gecontroleerd en tegengewicht geboden door de directie. “Dat is een goede vraag. Dat mag je mij en ons wel verwijten, hadden wij er scherp genoeg zicht op? Daar wordt nu wel naar gekeken. Ik sluit niet uit dat dat een belangrijk element wordt van het onderzoek”, aldus Eringa. “Wij dachten dat het spel adequaat werd gespeeld tussen technische staf, technisch directeur en directie. Daar hadden we geen twijfels bij. Anders zou je de transfers niet goedkeuren.”

Toen de transferzomer al een behoorlijke tijd onderweg was, kreeg de RvC signalen vanuit de directie dat de samenwerking tussen Mislintat en de technische staf van Ajax moeizaam verliep. “Dat kwam pas los toen het op het veld niet goed liep, bij de start van de competitie. Toen kwam Steijn eroverheen: ik heb het gevoel dat ik overruled ben. Dat was voor ons wel een heel belangrijk signaal: ow, ow, wat is hier gebeurd. Dan ben je te laat”, aldus Eringa.

VfB Stuttgart had Ajax duidelijk gemaakt dat Mislintat niet te veel ruimte moest worden gegeven omdat hij anders brokken zou maken. Ondanks de waarschuwing uit Duitsland, lijkt precies dat gebeurd. “We hadden zicht op zijn kwaliteiten en aandachtspunten. Wij wisten dat hij elementen heeft van een einzelgänger. Wij kennen natuurlijk niet precies de discussies hoe die binnen de directie zijn geweest. Kun je met de kennis van nu zeggen: had dat strakker gemoeten? Waarschijnlijk wel.”