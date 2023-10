Pijnlijke conclusie over Steijn en Ajax: 'Die twee lopen doelloos rond, hij krijgt ze gewoon niet aan de gang'

Ajax leek zondagmiddag in Utrecht zowaar even op weg naar een zege in Utrecht na een 2-0 achterstand, maar wist de 2-3 voorsprong na een knappe comeback niet vast te houden en stond na negentig minuten alsnog met lege handen. Willem Vissers trekt in De Volkskrant een pijnlijke conclusie over het spel van de ploeg van Maurice Steijn.

"Onzekerheid, angst, voorliefde voor de pass achteruit of breed, geen druk op de bal, geen verband tussen linies, geen diepte of vertrouwen in de opbouw. Het voetbal is slecht en het blijft slecht bij Ajax", schrijft Vissers in zijn wedstrijdverslag. Ook een van de weinige spelers die zich de in de voorgaande wedstrijden nog weleens aan de malaise wist te onttrekken kon daar geen verandering in brengen: "Zelfs Carlos Forbs, de laatste tijd een lichtpuntje in de ondoordringbare duisternis, is een gewone jongen geworden met een lekkere sprint, maar zonder gevaar en rendement", aldus Vissers.

Artikel gaat verder onder video

Dat Ajax zich na een 2-0 achterstand nog oprichtte en zowaar een 2-3 voorsprong wist te nemen, noemt de journalist 'het enige aan Ajax dat deugde' op zondagmiddag. Toch had de ploeg van Steijn, was die tussenstand ook de eindstand geworden, meer gekregen dan waar het in de ogen van Vissers recht op had: "De zege zou niet verdiend zijn geweest."

De wederopstanding kwam namelijk niet met beter voetbal dan de voorbije weken op de mat werd gelegd tot stand, signaleert Vissers. "Sterker: alles berust op toeval", karakteriseert hij het spel van de ploeg van Steijn. "De trainer krijgt de spelers gewoon niet aan de gang, ook niet degenen die al langer bij Ajax zitten", concludeert Vissers bovendien. "Brian Brobbey en Steven Bergwijn bijvoorbeeld, tweederde van de aanval. Ze lopen vaak doelloos rond, wachtend op een bal die bijna nooit komt. Op een gegeven moment gaan ze die steeds meer vragen in de voeten, terwijl ze juist diepte horen te zoeken."