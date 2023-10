PSV neemt voorzorgsmaatregelen om staking in duel met Ajax te voorkomen

PSV heeft een oproep gedaan aan de eigen supporters om een staking te voorkomen voor de topper dit weekend tegen Ajax. De club roept de eigen aanhang op om zich goed te gedragen en start dit weekend ook met andere soorten bekers waarin bier – en andere dranken - zullen worden geschonken aan de dorstige fans.

“In de topper tegen Ajax hopen we de tiende overwinning op rij in de Eredivisie te behalen! Een ontzettend belangrijke wedstrijd voor PSV en we willen jullie allen dan ook vragen om ons team maximaal én vooral positief te ondersteunen”, staat te lezen op de clubsite van de Eindhovenaren.

“Geen antisemitische of discriminerende spreekkoren, geen voorwerpen op het veld gooien, geen vuurwerk afsteken of ander gedrag dat de club schaadt of de wedstrijd negatief beïnvloedt”, vervolgt PSV in het statement. “De ogen van de vaderlandse voetbalwereld zijn die dag op ons gericht. Steun onze club op een positieve manier zoals jullie altijd doen en maak er een fantastische voetbalmiddag van!”

Daarnaast gaf PSV te kennen dat het vanaf dit weekend start met hardcups drinkbekers. Sinds maart van dit kalenderjaar liep er al een experiment voor zowel de oost- als westtribune, maar tegen Ajax wordt dat voor het eerst bij het hele stadion gedaan. Fans kopen eenmalig voor twee euro een hardcupbeker: die kunnen ze bewaren of na het duel inleveren om twee euro terug te krijgen. Als je een nieuw drankje haalt en je oude beker inlevert, krijg je direct weer een nieuwe hardcup beker mee. Op die manier werkt de club aan de duurzaamheid, maar is de kans op het gooien van duurdere bekers ook weer kleiner.

