PSV pakt eerste Champions League-punt: Teze reddende engel tegen Sevilla

PSV is er op de valreep in geslaagd een punt te pakken in het thuisduel met Sevilla in de Champions League. De ploeg van Peter Bosz kwam tot twee keer toe op achterstand, maar een late treffer van zorgde er alsnog voor dat de Eindhovenaren in ieder geval nog een resultaat overhielden aan het treffen met de Europa League-winnaar van afgelopen seizoen.

PSV, dat in februari nog door Sevilla was uitgeschakeld in de Europa League, startte met Andre Ramalho centraal achterin naast Olivier Boscagli. De Braziliaan verving Armel Bella-Kotchap die nog wat last had van de naweeën van het trekken van een verstandskies. Op het middenveld keerde Jerdy Schouten na een lichte blessure terug en had Malik Tillman de voorkeur gekregen boven Ismael Saibairi. In de voorhoede moest Hirving Lozano zijn rechtsbuitenpositie weer afstaan aan Johan Bakayoko.