Rafael van der Vaart: 'Ajax moet zich schamen dat zij bij PSV spelen'

Ajax telde in de afgelopen transferwindow meer dan honderd miljoen euro neer voor de komst van nieuwe spelers, maar geen van hen heeft vooralsnog een onbetwiste indruk achtergelaten. Bij PSV trekken de zomeraanwinsten daarentegen de kar. Rafael van der Vaart is van mening dat én niet in Eindhoven, maar bij Ajax hadden moeten voetballen.

Voor Ajax was het duidelijk dat er na het dramatische afgelopen seizoen veel moest veranderen binnen de selectie. Technisch directeur Sven Mislintat kreeg de zware taak mee om een selectie samen te stellen die niet alleen in eigen land, maar ook in Europa hoge ooien moest kunnen gooien. De Duitser zag echter de ene na de andere belangrijke speler vertrekken. Dusan Tadic, Jurriën Timber, Mohammed Kudus, Edson Álvarez; allemaal trokken ze de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht.

Tegenover het vertrek van de hierboven genoemde spelers, stond de komst van liefst twaalf - voor Ajacieden veelal onbekende - nieuwelingen. Waar PSV onder meer Jerdy Schouten, Lang en Dest terug naar de Eredivisie haalde, shopte Mislintat in de tweede competitie van Duitsland, Engeland en Frankrijk. Volgens Van der Vaart had het nooit zover mogen komen en hadden twee spelers die bij PSV tekenden dus naar Ajax gehaald moeten worden. “Je moet je schamen dat Lang en Dest bij PSV spelen. Daar moet je je als Ajacied voor schamen”, zegt de voormalig Oranje-international zondag in Studio Voetbal.

Zowel Lang als Dest heeft een verleden bij Ajax. Lang verruilde de Amsterdammers in de zomer van 2020 in eerste instantie op huurbasis voor Club Brugge, alvorens een jaar later definitief de overstap naar België te maken. Dest maakte in dezelfde zomer, na één - door corona nog niet eens volledig - seizoen in de hoofdmacht van Ajax een droomtransfer naar FC Barcelona. Beiden keerden afgelopen zomer dus terug in de Eredivisie. Niet bij Ajax, maar PSV. “die had Ajax te allen tijde moeten halen. Zeker als je zóveel geld uitgeeft”, stelt Van der Vaart.

Zeker de komst van Lang heeft vooralsnog goed uitgepakt voor PSV. De aanvaller bezorgde zijn nieuwe werkgever bij zijn officiële debuut meteen de eerste prijs van het seizoen (Johan Cruijff Schaal, 1-0 overwinning op Feyenoord). Het is momenteel wel de vraag of Lang over een week in actie kan komen voor PSV in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Hij moest door een blessure het thuisduel met Fortuna Sittard aan zich voorbij laten gaan en is een vraagteken voor de ontmoetingen met RC Lens (dinsdag in de Champions League) én zijn oude werkgever.