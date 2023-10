'Rancuneuze' Advocaat schampert na horen Maduro: 'Heeft hij snel gedaan, in twee dagen'

Dick Advocaat heeft zich enigszins gestoord aan de manier waarop Ajax' interim-trainer Hedwiges Maduro voorafgaand aan zijn vuurdoop op de bank de media te woord heeft gestaan. De voormalig assistent neemt het stokje voorlopig over van de maandag vertrokken Maurice Steijn en kondigde voorafgaand aan zijn debuut aan een aantal zaken 'anders' te gaan doen in het Europa League-duel.

In gesprek met verslaggever Noa Vahle legde Maduro op Veronica uit welke accenten hij anders gaat leggen dan Steijn dat deed. "Vooral in het verdedigen ga ik andere dingen doen. Dat heeft ook met Brighton te maken, omdat zij heel goed zijn om ballen door de as heen te spelen. Vooral in de halfruimtes, waar ze heel gevaarlijk in kunnen komen." Ook in balbezit past Maduro wat zaken aan: "Het drukzetten is anders, en in het aanvallen zijn er ook andere accenten", aldus de voormalig international, die vervolgens wat meer uitlegt over zijn tactische voorkeuren.

In de studio van Veronica spreekt Hélène Hendriks na het horen van het interview van 'een toekomstig toptrainer'. Analist Dick Advocaat denkt er het zijne van: "Nou, dat horen we wel. Heeft hij snel gedaan, in twee dagen. Dat had hij eerder moeten doen, want hij was de veldtrainer." Hendriks reageert: "Ik proef een klein beetje rancune", wat door Advocaat volmondig beaamd wordt: "Ik denk dat hij misschien best wat rustiger kan zijn, zoals hij praat. Hij is er twee maanden bij geweest, bij iedere bespreking, en nu gaat alles in één keer anders."

Daarmee lijkt Advocaat het vooral op te nemen voor zijn mede-Hagenaar Steijn, die door Maduro 'een mes in de rug' gestoken zou zijn via - onder meer - de uitlatingen van Almere City-psycholoog Annemieke Zeijerveld. Zij verweet Steijn 'falend leiderschap' in een radio-interview, waarin zij tevens aangaf nog steeds contact met Maduro te onderhouden, met wie zij vorig seizoen in Almere samenwerkte.