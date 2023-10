'Real Madrid hoopt FC Barcelona wederom dwars te zitten en neemt al contact op'

FC Barcelona en Real Madrid troffen elkaar in het afgelopen seizoen in LaLiga, de Copa del Rey én supercup. De eeuwige rivalen staan over ruim een week voor het eerst tegenover elkaar in de nieuwe jaargang en komen elkaar ook regelmatig tegen buiten de lijnen. Op de transfermarkt, bijvoorbeeld. FC Barcelona en Real Madrid streden in de afgelopen transferwindow nog om de handtekening van en hebben nu allebei hun vizier gericht op Julian Álvarez.

FC Barcelona leek in de voorbije zomerperiode lange tijd de belangrijkste gegadigde om Güler over te nemen van Fenerbahçe. Het Turkse toptalent mocht zich zelfs al bijna speler van de regerend kampioen van Spanje noemen, maar liet zich uiteindelijk verleiden tot een overgang naar Real Madrid. De Koninklijke lijkt de Catalanen in de toekomst wederom dwars te willen zitten op de transfermarkt. Sport meldde eerder al dat FC Barcelona gecharmeerd is van Álvarez en nu heeft naar verluidt ook Real Madrid de aanvaller van Manchester City op het verlanglijstje staan.

Manchester City telde in de winter van 2022 bijna 22 miljoen euro neer om Álvarez naar Europa te halen. De Argentijn maakte het seizoen 2021/22 af bij River Plate, alvorens in de zomer definitief de overstap te maken naar de Britse grootmacht. Het lukte hem in eerste instantie echter niet een vaste plek in het elftal van coach Josep Guardiola te veroveren. Dat is ook niet gek, gezien de concurrentie van Erling Haaland. Ondanks de aanwezigheid van de Noorse superspits kwam Álvarez tijdens zijn eerste seizoen in Engeland 49 keer in actie, goed voor zeventien doelpunten en vijf assists. Dit seizoen verschijnt Álvarez vaker wel dan niet aan de aftrap. Het vertrouwen van Guardiola betaalde hij tot op heden terug met zes doelpunten en vijf assists.

FC Barcelona en Real Madrid houden oogje in het zeil

Volgens Sport is het echter de vraag of Guardiola ook wanneer de beslissende maanden arriveren een beroep blijft doen op Álvarez. De Spaanse krant schrijft donderdagmiddag dat de Argentijn het wel ziet zitten om in de Spaanse competitie aan de slag te gaan. Álvarez zou in het recente verleden gefrustreerd zijn geweest omdat hij er in zijn eerste seizoen bij Manchester City niet altijd aan te pas kwam. Zowel Manchester City als Guardiola heeft echter een hoge pet op van de Argentijn. Niet voor niks werd zijn contract eerder dit jaar nog verlengd tot de zomer van 2028. FC Barcelona en Real Madrid houden op de achtergrond desondanks een oogje in het zeil. FC Barcelona zou Álvarez al langer op de korrel hebben, terwijl nu ook Real Madrid - meldt Sport op basis van berichtgeving door Radio Continental - contact heeft gezocht met diens management.

Álvarez zal alleen al gezien zijn leeftijd (23) en doorlopende contract bij Manchester City flink wat moeten kosten, mocht de regerend winnaar van de Champions League in de toekomst openstaan voor een vertrek van de Argentijn. Dat lijkt voor Real Madrid geen probleem te zijn, maar FC Barcelona zal volgens Sport eerst afscheid moeten nemen van een belangrijke naam in de voorhoede om ruimte in het salarisbudget te creëren. Dat zou Robert Lewandowski kunnen worden. De Pool maakte vorig jaar de overstap van Bayern München naar FC Barcelona en had in zijn eerste seizoen meteen een belangrijk aandeel in de landstitel, maar werd afgelopen zomer al gelinkt aan een transfer naar de Saudi Pro League.