Rechtbank in LA gelast arrestatie van 26-voudig Engels international Daniel Sturridge

De rechtbank in Los Angeles heeft een bevel tot aanhouding uitgevaardigd tegen 26-voudig Engels international Daniel Sturridge (34). De oud-speler van onder meer Manchester City, Liverpool en Chelsea zou een Amerikaanse rapper nog 30 duizend dollar verschuldigd zijn in verband met de kortstondige vermissing van zijn hond Lucci in 2019.

Dat schrijft de Engelse krant The Telegraph vrijdagochtend. In 2019 was de momenteel clubloze Sturridge woonachtig in LA en haalde hij het nieuws toen Lucci, een pomeranian, bleek te zijn verdwenen. Op social media loofde de aanvaller destijds een forse beloning uit voor degene die zijn hond bij hem terug zou brengen.

Foster Washington, die rapt onder de artiestennaam Killa Fame, claimt Lucci te hebben gevonden maar zegt dat Sturridge hem nog altijd niet betaald heeft. Hij spande daarom eerder al een civiele rechtszaak tegen de voetballer aan, in 2021 gelastte de rechtbank in LA Sturridge tot het betalen van 30.000 dollar, omgerekend bijna 28.500 euro. Sturridge liet zelf verstek gaan bij de rechtszaak en lijkt ook nu niet te hoeven vrezen: "Tenzij hij in de jurisdictie van LA is, heeft hij niet de verplichting om te antwoorden", schrijft de krant.

Sturridge heeft na het vonnis van 2021 ontkend dat Washington hem zijn hond heeft terugbezorgd. "Ik heb een jongetje ontmoet die mijn hond gevonden heeft en heb hem een beloning betaald, waar hij erg blij mee was. Anderen proberen te profiteren voor hun eigen persoonlijke gewin", schreef hij destijds op X.

⚠️ Find Lucci!



"Like I said before, I will pay anything. It's not about the money, I just want my dog." 🐕



Daniel Sturridge makes emotional plea for missing dog: https://t.co/o0xjxi5BZZ pic.twitter.com/xazAFAvsdt — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 9, 2019

Nog niet gestopt

Sturridge kende zijn beste periode in het shirt van Liverpool. In het seizoen 2013-14 scoorde hij 22 keer in de Premier League en vormde hij een gevreesde aanval met Luis Súarez en Raheem Sterling. The Reds leken destijds lange tijd op weg naar de eerste landstitel sinds 1990, maar door een (letterlijke) uitglijder tegen Chelsea ging het vlak voor het einde van de competitie alsnog mis. In 2018 verliet Sturridge Liverpool voor Trabzonspor, daarna stond hij ook nog onder contract bij het Australische Perth Glory, waarvoor hij in april 2022 zijn laatste officiële wedstrijd speelde. Sindsdien is Sturridge clubloos, maar nog niet officieel gestopt. Eerder dit seizoen debuteerde hij als analist bij Sky Sports bij het duel tussen zijn vroegere werkgevers Liverpool en Chelsea.