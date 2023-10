RKC Waalwijk komt met positieve update omtrent keeper Etienne Vaessen

RKC Waalwijk heeft een volgende update gegeven over de situatie van keeper Etienne Vaessen. De sluitpost heeft goede stappen gezet in de afgelopen nacht in zijn herstel. De situatie lijkt derhalve een stuk positiever dan zaterdagavond eerst het geval was. De doelman botste zaterdagavond met Brian Brobbey en was een periode helemaal out.

"In navolging van onze update gisteravond, kunnen wij melden dat onze doelman Etienne Vaessen een goede nacht heeft doorgemaakt en zijn lijn van herstel heeft doorgezet. Voor Etienne is het voor nu belangrijk de komende uren en dagen in alle rust te kunnen herstellen. Wij willen dan ook vragen om hem en zijn gezin hiervoor de tijd en rust te gunnen", schrijft RKC Waalwijk.

"Namens iedereen binnen RKC Waalwijk wensen wij Etienne, en alle mensen om hem heen, heel veel sterkte toe. We hopen hem snel weer te zien op de club. 💛💙", staat te lezen in het statement. Er wordt niets gezegd over de scans die zijn afgenomen bij de doelman. Daar kwam Hans Kraay jr. mee naar buiten dat die afgenomen zijn, maar dat ze nog wachten op de uitslag.

Of er al duidelijkheid is over die uitslag, blijkt in elk geval niet uit het statement. Gezien de berichtgeving van RKC Waalwijk lijkt het in elk geval, als de uitslag van de scans wel bekend zouden zijn, geen slecht nieuws te zijn voor de getroffen sluitpost.