Hans Kraay jr. komt met eerste update over de situatie van Etienne Vaessen

Hans Kraay jr. kwam zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie met een eerste update over RKC Waalwijk-keeper Etienne Vaessen. De keeper kwam zaterdagavond in botsing met Brian Brobbey en werd op het veld behandeld. Daar was hij uiteindelijk wel weer aanspreekbaar, maar inmiddels genomen scans moeten de gevolgen van het letsel nog laten zien.

Kraay jr. belde een half uur voor de uitzending met algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC Waalwijk. “Hij is erg trots op zijn dokter. Hij is erg trots op de ambulancebroeders. Er is heel daadkrachtig werd geleverd”, vertelde de journalist. “De ambulancebroeders hebben het overgenomen toen het niet om het hart bleek te gaan. Die hebben zijn hoofd en nek gestabiliseerd en de juiste vragen gesteld.”

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zijn alle scans gemaakt bij de doelman. “Maar daar kon Frank op dit moment nog niets over zeggen”, vervolgde Kraay. “De neuroloog gaat binnen nu en twee uur die scans bekijken en daar is het grote afwachten op. Of de scans ook positiviteit gaan geven”, aldus de journalist, die bevestigt dat de situatie vooralsnog een stuk positiever lijkt dan op het veld. Kraay jr.: “Een heel stuk beter.”

