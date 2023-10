Etienne Vaessen weet 'totaal niet meer' wat er is gebeurd

Zoals het nu lijkt, is er niets aan de hand met het hart van . De doelman van RKC Waalwijk ging volgens algemeen directeur Frank van Mosselveld out nadat hij bij een botsing met Brian Brobbey een tik op de zijkant van zijn hoofd kreeg. Op het veld kwam Vaessen weer bij.

Een uur na het staken van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax verscheen Van Mosselveld voor de camera van ESPN. "Hij is nu zo'n twintig minuten geleden met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Gelukkig was hij bij. We zijn natuurlijk met z’n allen enorm geschrokken. Hij was aanspreekbaar, maar weet totaal niet meer wat er gebeurd is. Hij reageerde in ieder geval weer. Het is natuurlijk superheftig wat we met elkaar gezien hebben. Een groot compliment aan de medische mensen. Ze zijn gelijk begonnen met reanimeren omdat hij niet reageerde en out was. Dat is het medisch protocol. Zoals het er nu uitziet, was het niets met het hart. Het was vooral de tik die hij van de voet of knie van Brobbey op de zijkant van zijn hoofd kreeg. Daardoor ging hij volledig out."

Artikel gaat verder onder video

"We weten natuurlijk allemaal wat in verleden met Nouri gebeurd is. Het protocol is daardoor aangescherpt. De dokter zei: als je het niet weet, ga je automatisch beginnen met reanimeren. De dokter vertelde dat Etienne vrij snel weer bijkwam. Hij is wel een behoorlijk periode gewoon helemaal out geweest. Daardoor zat de schrik er bij veel spelers er enorm in", aldus Van Mosselveld. "Het positieve is dat hij op het veld al bij was. Hij werd afgeschermd, wat natuurlijk ook een beetje afschrikt omdat je dan geen idee hebt wat er aan de hand is. Vervolgens is hij in de kleedkamer volledig medisch gecheckt. De ambulancebroeders zijn naar binnen gegaan en hebben het protocol bij hoofdletsel gevolgd. Ze hebben hem gestabiliseerd en een aantal vragen gesteld. Daarna is hij vanzelfsprekend naar het ziekenhuis gegaan om allerlei scans uit te voeren. Laten we hopen dat die positief zijn."