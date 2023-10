Roy Makaay: ‘Ik denk dat hij in de winterstop al weg is bij Feyenoord'

Roy Makaay denkt dat onhoudbaar is voor Feyenoord. De Mexicaanse spits verkeert momenteel in ongekende vorm en valt op met zijn doelpuntendrift. Tijdens FC Rijnmond blaast Makaay de loftrompet over de Feyenoord-aanvaller.

Het onderwerp komt tot stand na een cynische stelling van presentator Bart Nolles. ‘Is Giménez, ná Makaay en Michiel Kramer de beste Feyenoord-spits van deze eeuw?”, vroeg hij. Kramer, als analist aanwezig tijdens het programma, kon de vraag niet serieus nemen. “Wat zeg jij nou allemaal weer, jongen?”, lacht Kramer hoofdschuddend.

Artikel gaat verder onder video

Makaay gaat vervolgens dieper in op de vraag. “Hij is een geweldige spits. Ik ben meer van een spits die ballen erin schiet, dan een spits die alleen maar aan het afjagen is. Hij was in het begin van het seizoen natuurlijk niet helemaal fit, omdat hij van de Gold Cup afkwam. Maar als je ziet hoe hij zijn kansen afmaakt, het is echt een geweldenaar”, zegt de oud-Feyenoorder.

“Ik hoop dat Feyenoord hem tot het einde van het seizoen in Rotterdam kan houden. Maar als hij zich zo ontwikkelt, denk ik dat hij in de winterstop al weg is. Die jongen is 22, ontwikkelt zich geweldig, hij is een Spaanstalige speler, dus ik denk dat daar in de winterstop wel clubs voor gaan bellen”, gaat Makaay verder. “Maar misschien neemt Feyenoord dan niet op, we gaan het zien”, sluit de oud-spits af.