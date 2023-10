Ruud Gullit heeft duidelijk advies voor Ronald Koeman: 'Ik zou tóch met hem gaan praten'

Ruud Gullit vindt dat bondscoach Ronald Koeman een poging moet gaan wagen om terug te halen bij het Nederlands elftal. De PSV'er maakte in maart van dit jaar bekend dat hij niet langer beschikbaar is voor Oranje omdat hij zich volledig op zijn prestaties bij zijn club wil richten.

De Jong kwam tussen 2011 en 2023 tot 39 interlands voor Nederland, waarvan liefst 31 als invaller. Daarin wist de 1.88 meter lange spits acht keer te scoren. Dit seizoen bewijst de inmiddels 33-jarige aanvaller vrijwel wekelijks zijn enorme waarde voor PSV. In vijftien wedstrijden scoorde hij al dertien keer, waaronder zeven treffers in acht wedstrijden in de Eredivisie. Mede door de scoringsdrift van de routinier zijn de Eindhovenaren als enige club nog zonder puntverlies in de competitie.

Bij absentie van De Jong en de geblesseerden Cody Gakpo en Memphis Depay kiest Koeman momenteel voor Wout Weghorst in de spits bij Oranje. Maandagavond leverde de aanvaller van 1899 Hoffenheim een matig optreden af tegen Griekenland, met een gemiste strafschop na een half uur als dieptepunt. Als het aan Gullit ligt, waagt Koeman dan ook alsnog een poging om De Jong uit zijn Oranje-pensioen te halen. "De allerbeste spits is er niet bij, De Jong. Omdat Weghorst voor hem staat. Ik denk dat hij gezegd heeft: als je hém kiest, dan hoef ik niet meer te komen", zegt de Europees kampioen van 1988 in Rondo.

"Je kan De Jong niet vergelijken met Weghorst", vervolgt Gullit. "Kom op, als je bij Barcelona en Sevilla zó kan spelen en bij PSV ben je ook weer bepalend, dan mag je dat niet vergelijken. De Jong kan écht iets meer hoor. Het is de allerbeste spits die we hebben toch? Dan zou ik toch met hem gaan praten en zeggen: als het EK komt, ben je beschikbaar?" De tweevoudig Wereldvoetballer van het jaar trekt een vergelijking met een andere routinier: "Kijk nou eens naar Olivier Giroud bij Frankrijk. Die heeft alle wedstrijden gespeeld, geen goal gemaakt maar wordt wel Wereldkampioen (in 2018, red.), en waarom? Omdat het belangrijk was dat hij daar stond."