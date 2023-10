Saudi's willen ook jongere wereldster verleiden: 23 jaar, 200 miljoen euro per jaar

Saudi-Arabië hoopt in navolging van de grote namen (op respectabele voetballeeftijd) die afgelopen zomer werden aangetrokken ook een jongere wereldster te verleiden tot een transfer. Volgens de Spaanse krant Sport heeft Al-Ahli, sinds deze zomer onder meer de werkgever van Roberto Firmino, Riyad Mahrez en Edouard Mendy, een jaarsalaris van liefst 200 miljoen euro klaarliggen voor Real Madrid-aanvaller Vinícius Junior (23).

De interesse van de Saudische topclub in de Braziliaan is opvallend te noemen, aangezien het merendeel van de grote namen die afgelopen zomer naar het Midden-Oosten werden getransfereerd de dertig (in sommige gevallen zelfs ruimschoots) gepasseerd is. Waar onder meer Cristiano Ronaldo en Karim Benzema zich wél lieten verleiden om hun loopbaan in het steenrijke land te vervolgen, liepen de Saudi's ondanks een astronomische aanbieding een blauwtje bij Kylian Mbappé.

Of de interesse iets gaat veranderen aan de nabije toekomstplannen van Vinícius, is bovendien nog maar de vraag. Spaanse media meldden afgelopen week dat de speler inmiddels een akkoord zou hebben bereikt met De Koninklijke over een contractverlenging die hem ook de komende jaren in Madrid zou moeten houden.

Vinícius kwam in 2018 voor een bedrag van 45 miljoen euro over van Flamengo uit zijn vaderland. In Madrid werkte hij zich geleidelijk op tot één van de supersterren in het elftal van trainer Carlo Ancelotti. De Champions League-finale van 2022 vormt daarin het voorlopige hoogtepunt: in Parijs bezorgde hij zijn werkgever de 'cup met de grote oren' door tegen Liverpool de enige treffer van het duel voor zijn rekening te nemen.