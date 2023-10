Sergio Ramos witheet na gelijkspel tegen PSV: 'Dat is een schande'

baalt ervan dat hij met Sevilla slechts een punt overhield aan het uitduel met PSV in de Champions League. De 37-jarige verdediger wees nadrukkelijk naar de rol die de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato speelde in het Philips Stadion.

"We zoeken geen excuses, maar over de scheidsrechter van vandaag: ik denk dat hij een te grote rol heeft gehad in het eindresultaat", wordt Ramos geciteerd door de Spaanse krant AS. Vooral de penalty die Orsato gaf toen Malik Tillman (bij een 0-1 voorsprong voor de Spanjaarden) makkelijk naar de grond leek te gaan, zette bij Ramos kwaad bloed. "Niet omdat ik 'm tegen kreeg, maar dit was niks. Ik snap dat de scheidsrechter een snelle beslissing moet nemen, maar hij heeft een VAR die daarbij moet helpen."

Artikel gaat verder onder video

"Als je een fout maakt, geef jezelf dan de tijd om het recht te zetten", vervolgt Ramos. "De VAR is er om hulp te bieden. In dit geval, nu ik het vijftig keer teruggezien heb, ik raak hem niet eens aan. Hij springt omhoog en ik haal mijn voet weg zodat het duidelijk is dat ik geen contact heb met de speler of de bal, maar hij (Orsato, red.) zegt dat hij het duidelijk gezien heeft en daar blijft hij bij, met een gek gezicht."

Maar ook buiten het penalty-moment waren genoeg andere momenten waarop Orsato Sevilla benadeelde, vindt Ramos. "De actie van Adrià (Pedrosa, red.), de afgekeurde goal, de overtreding bij de zijlijn... en zo zijn er meer", somt de routinier op. "En het leek erop dat de wedstrijd niet zou stoppen voordat PSV gelijkmaakte. En dat is een schande", aldus Ramos.