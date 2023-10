Slot heeft positief nieuws over Bijlow: 'Aannemelijk dat hij dan weer volledig inzetbaar is'

Feyenoord is met de geschorste spits Santiago Giménez én de geblesseerde keeper afgereisd naar Madrid. Trainer Arne Slot legt een dag voor het treffen met Atlético Madrid uit waarom het tweetal, dat sowieso niet in actie zal komen, tóch met de rest van het elftal mee is gekomen.

"Die twee kunnen allebei meetrainen", zegt Slot over zijn tweetal sterkhouders die hij in stadion Wanda Metropolitano moet missen. "Als we ze achterlaten dan missen ze een training, en als we ze meenemen kunnen ze vanavond in ieder geval nog meedoen en morgen met de inspanningsfysiologen aan de slag. Dus het is meer een praktische keuze dan dat je er mentaal iets achter moet zoeken", legt Slot uit.

Bijlow speelde dit seizoen nog maar twee wedstrijden: de strijd om de Johan Cruijff Schaal met PSV (0-1 verlies) en de seizoensouverture tegen Fortuna Sittard in de Eredivisie (0-0). Daarna ging het op de training mis en brak de achtvoudig Oranje-international zijn pols. In eerste instantie werd gevreesd dat zijn rentree pas in november verwacht zou kunnen worden, maar het ziet er dus een stukje rooskleuriger uit voor de onfortuinlijke sluitpost. "Hij heeft één of twee trainingen met de groep meegedaan, dus het is heel aannemelijk dat hij na de interlandbreak weer volledig inzetbaar is", vertelt Slot.

Dat zou betekenen dat Bijlow op z'n vroegst op 21 oktober zijn rentree onder de lat kan gaan maken. Op die dag neemt Feyenoord het in eigen huis op tegen Vitesse. Vier dagen later (woensdag 25 oktober) speelt de regerend kampioen de derde groepswedstrijd in de Champions League, het Italiaanse SS Lazio komt dan op bezoek in De Kuip.