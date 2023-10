Steijn ontvangt persoonlijke excuses van een van zijn spelers

Jay Gorter heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden aan Maurice Steijn na de nederlaag van Ajax tegen AZ. De doelman voelt zich schuldig en vond het terecht dat Steijn en zijn technische staf in de pauze een donderspeech gaven.

Bij de rust stond AZ met 0-1 voor; uiteindelijk werd het 1-2. “We hebben een aardige donderspeech gehad, en vrij terecht ook”, zei Gorter na afloop op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. “De trainer en de staf probeerden om ons de tweede helft in te laten gaan met een totaal andere mindset. We moesten de kleedkamer op een andere manier uit komen. Dat probeerden we ook, maar we lieten het echt na.”

Gorter kreeg daarna de vraag of hij zich schuldig voelt richting Steijn. “Ik heb wel m’n excuus aangeboden ja, persoonlijk ook. Niet zozeer om meteen naar mijn eigen prestatie te kijken, maar vooral omdat we hem die drie punten ook gunnen. Net zoals je iedere teamgenoot drie punten gunt. Die punten moeten er gaan komen, laat dat duidelijk zijn.”

Tot slot benadrukte Gorter dat Ajax ‘er keihard mee bezig is’ om uit het slop te komen. “We geven niet op. We willen punten pakken, iedereen staat er hetzelfde in. Hopelijk kunnen we jullie zo snel mogelijk laten zien waartoe we in staat zijn.”