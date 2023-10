Steijn verdedigt peperdure Ajax-aankoop: 'Ik vind dat hij het steeds beter gaat doen'

Maurice Steijn heeft uitgelegd waarom vooralsnog weinig aan spelen toekomt bij Ajax. De Georgische spits kreeg enkele dagen na zijn komst een basisplaats tegen Fortuna Sittard en viel daarna in tegen FC Twente, maar is sindsdien niet meer in actie gekomen.

Als diepste aanvaller geniet Brian Brobbey op dit moment de voorkeur van Steijn. "Mikautadze is één van de mannen die als spits of aan de buitenkanten kan spelen. Hij is een speler die vooral heel erg goed is in de kleine ruimte. Ik wilde hem van de week inbrengen voor Brobbey tegen RKC. De ruimtes waren daar een stuk kleiner, maar toen stopte de wedstrijd", wordt Steijn geciteerd door Voetbal International.

In de midweekse Europese wedstrijd tegen AEK Athene (1-1) koos Steijn voor andere aanvallers. "Tegen AEK vond ik dat we behoefte hadden aan meer snelheid met Amourricho van Axel Dongen, Steven Bergwijn en Chuba Akpom. Mikautadze is toch een speler die meer in de bal speelt. Daarom koos ik nu niet voor hem", luidt de uitleg van Steijn.

Dat betekent niet dat de trainer ontevreden is over de aanvaller die Ajax afgelopen zomer voor ruim zestien miljoen euro (plus drie miljoen euro aan bonussen) overnam van FC Metz. "Ik vind dat hij het steeds beter gaat doen. Op de training zie je dat hij goed kan voetballen. Maar hij moet gewoon zijn plek veroveren en het moment moet daar ook zijn. De jongens die nu in de basis staan, zowel tegen AEK als tegen RKC, hebben het in mijn ogen gewoon goed gedaan."