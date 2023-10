Steven Bergwijn: 'Hij en ik zijn de jongens die het Ajax-spel het beste begrijpen'

vindt dat Ajax met de thuisnederlaag tegen AZ (1-2) een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Als aanvoerder probeerde de 26-jarige aanvaller de wedstrijd te laten kantelen door na rust een forse overtreding te maken op Vangelis Pavlidis en vervolgens Jakov Medic uit te kafferen, maar dat resulteerde niet het in het gewenste effect.

Als aanvoerder probeert Bergwijn naar eigen zeggen 'altijd' een wedstrijd om te draaien als het niet goed gaat. "Dat probeer ik met Kenneth (Taylor, red.), die dan het dichtst bij mij staat. Wij zijn toch de jongens die het Ajax-spel het beste begrijpen. Maar dat is lastig. Het is een lastige situatie", aldus Bergwijn voor de camera van ESPN.

Ajax speelde volgens Bergwijn dramatisch tegen AZ. "Of dit een nieuw dieptepunt is? Ja, dat denk ik wel als je ziet hoe we vandaag spelen. Het is te traag, noem maar op. Waar ik een analyse van kan maken? Ik weet niet, ik zou het echt niet weten. Aan de wil ligt het niet bij de jongens. Ik denk dat we wel hard willen werken en dat iedereen er alles aan doet, maar op dit moment ontbreekt er gewoon van alles. Vertrouwen, noem maar op."

Dat de spelers van Ajax inmiddels worden uitgefloten door de eigen fans, vindt Bergwijn begrijpelijk. "Het spel was niet om aan te zien. We proberen er alles aan te doen door iedere dag keihard te werken. Niemand wil dit. We moeten dit analyseren en naar de volgende wedstrijd."