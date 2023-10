Subtoppers Go Ahead en Sparta houden elkaar in evenwicht in teleurstellende wedstrijd

Go Ahead Eagles en Sparta hebben de Eredivisie-speelronde afgesloten met een 0-0 gelijkspel. Sparta was de bovenliggende partij in de eerste helft, terwijl Go Ahead in het tweede bedrijf de kansen had op een doelpunt.

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Sparta betekende een onderonsje in de subtop van de Eredivisie. Met name Go Ahead is uitstekend begonnen aan dit seizoen en verloor in eigen huis nog niet. Sparta stond voorafgaand aan de speelronde op plek acht en draait, net als vorig seizoen, prima mee in het linkerrijtje. Lekkere ingrediënten voor een potje voetbal, maar in de eerste helft vielen er maar weinig hoogtepunten te noteren. Sparta was de bovenliggende partij en voetbalde wat makkelijker dan de Deventenaren.

De grootste kans kwam dan ook op naam van de ploeg van Jeroen Rijsdijk. Tobias Lauritsen, vorig seizoen de matchwinner bij dit duel, zag zijn inzet vanaf randje zestien – via een Go Ahead-verdediger – tegen de paal gaan. Verder vielen er weinig hoogtepunten te noteren in de eerste helft. In de tweede helft liet met name Go Ahead een ander gezicht zien. De ploeg van René Hake toonde meer initiatief en zorgde ervoor dat Nick Olij aan de bak moest. De doelman, afgelopen interlandperiode aanwezig in de nationale selectie van Oranje, liet zich opnieuw zien door een schot van Victor Edvardsen uit de kruising te ranselen.

De Deventerse druk bleef aanhouden en Go Ahead ging op jacht naar de openingstreffer. Onder meer Bobby Adekanye, Evert Linthorst en Willum Willumsson namen het Spartaanse doel onder vuur. Daartegenover creëerden de bezoekers uit Rotterdam helemaal niets in het tweede bedrijf. Uiteindelijk kon de conclusie getrokken worden dat Sparta beter was in de eerste helft en Go Ahead de bovenhand had in de tweede helft, waardoor een 0-0 einduitslag niet geheel onlogisch was.