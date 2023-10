Supporter die tijdens PSV - Ajax afgevoerd werd laat van zich horen: 'Daar sta ik achteraf van te kijken'

De persoon die tijdens de wedstrijd tussen PSV en Ajax op de tribune gereanimeerd moest worden heeft maandag van zich laten horen. Jason Sol (45) uit het Bladel kreeg zondag na ongeveer een half uur voetbal een epileptische aanval, vertelt hij tegenover Omroep Brabant.

Het was een akelig moment in het Philips Stadion. De wedstrijd tussen PSV en Ajax, met op dat moment een tussenstand van 1-1, werd na ongeveer dertig minuten voetbal voor zo’n vijf minuten stilgelegd door scheidsrechter Danny Makkelie. Artsen van beide ploegen snelden naar de tribune om Sol van medische hulp te voorzien. Uiteindelijk werd de 45-jarige man, onder luid applaus van het publiek, naar een ambulance gedragen.

Artikel gaat verder onder video

Gelukkig is Sol een dag later weer ‘helemaal op de been’, laat hij weten aan Omroep Brabant. De PSV-fan werd maandagmiddag ontslagen uit het ziekenhuis en is de medische hulp, van onder meerde clubarts van Ajax, erg dankbaar. “Ik weet niet via welke kanalen ik daarvoor terecht moet om de medici van beide clubs te bedanken. Ik heb zelf geen sociale media om dat te doen, maar het is erg fijn en bijzonder. Zeker dat medici van zo’n tegenstander mij meteen helpen. Dus bij dezen erg bedankt”, sprak Sol.

Tot slot gaat de PSV’er in op de tijdelijke staking. “Je wordt daar de tribune afgedragen en de wedstrijd wordt stilgelegd. Daar sta ik achteraf wel van te kijken. We zitten met 38.000 mensen in zo’n stadion, dus er kan altijd iets gebeuren. Ik weet niet wat ik ervan vind dat dat met zoveel aandacht gaat”, sprak de 45-jarige man.