Teze: 'Heb je hem zien spelen? Hij lijkt op Frenkie, ik zweer het'

heeft hoge verwachtingen van . De zeventienjarige middenvelder maakte iets meer dan een jaar geleden de overstap van sc Heerenveen naar PSV, waar hij toewerkt naar zijn doorbraak in het profvoetbal. Teze vindt dat Land qua manier van spelen doet denken aan Frenkie de Jong, zo vertelt hij in het Ziggo Sport-programma Kick ‘t Met.

Waar Teze vijf jaar geleden zijn debuut in het eerste elftal van PSV maakte, klopt er nu een andere generatie op de deur. "Als je nu naar de selectie kijkt, dan hebben we veel young boys", doelt de 24-jarige Teze op onder meer Isaac Babadi. "We hebben ook Tygo Land. Kennen jullie hem? Hij is echt goed man. Echt waar."

Hoewel Teze probeert op te passen met het scheppen van torenhoge verwachtingen, doet hij dat toch. "Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar hij speelt als Frenkie. Ik zweer het. Heb je hem zien spelen? Hij lijkt wel op Frenkie. De trainer noemt hem in het veld ook Frenk. Ze spelen precies hetzelfde."

Land, die net als De Jong een controlerende middenvelder is, maakte dit seizoen in de eerste speelronde van de Eredivisie tegen FC Utrecht (2-0) zijn officiële debuut voor PSV. Daarna maakte hij vlieguren bij Jong PSV, waarvoor hij inmiddels zeven wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie heeft gespeeld. Op bezoek bij SC Cambuur maakte hij zijn eerste (en tweede) doelpunt in het profvoetbal.