Toeval of niet? Alle drie de Oranje-keepers werkten met dezelfde keeperstrainer: 'Beste die ik heb gehad'

Bondscoach Ronald Koeman riep deze interlandperiode drie keepers op: , en . Alle drie de doelmannen stonden in het verleden onder contract bij dezelfde club, NAC Breda, en werkten daar bovendien allemaal samen met dezelfde keeperstrainer: Jelle ten Rouwelaar.

De voormalig doelman van onder meer FC Emmen, PSV en NAC Breda is net als Noppert geboren in Joure. Nadat hij zijn keepershandschoenen in 2016 aan de wilgen hing, ging Ten Rouwelaar in Breda verder als keeperstrainer. In die hoedanigheid had hij dus alle drie de keepers uit de huidige Oranje-selectie onder zijn hoede.

Verbruggen denkt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat dat geen toeval is. "Jelle is de beste trainer die ik heb gehad, iemand met een heel duidelijke kijk op keepen. Hij heeft me gemaakt tot de keeper die ik nu ben", zegt de doelman van Brighton & Hove Albion. Ten Rouwelaar, tegenwoordig bij Burnley eveneens werkzaam in Engeland, wil zelf nog niet inhoudelijk reageren op de selectie van zijn voormalig pupillen: "Ik vertel graag een keer over ze hoor, ik heb geweldig met ze gewerkt, maar ik hoef nu niet zo nodig de ontdekker uit te hangen van die jongens. Ze hebben het zelf gedaan", wordt hij geciteerd door diezelfde krant.

Debuut

Koeman wilde eerder deze week tijdens de persconferentie van Oranje nog niet prijsgeven wie van de drie keepers mag starten tegen Frankrijk, maar hintte wel nadrukkelijk naar een debuut voor Verbruggen. De keeper zelf blijft er rustig onder: "Dat zou mooi zijn toch? Als klein jongetje droom je daarvan. Het is aan de bondscoach, maar ik hoop dat ik speel. Ik denk ook dat ik er aan toe ben", aldus Verbruggen. "Door het niveau waarop ik nu speel in Engeland", vervolgt de sluitpost. "En het helpt dat ik bij Oranje niet helemaal nieuw ben: in de vorige interlandperiodes zat ik ook al bij de groep."