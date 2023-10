Uitspraken van Peter Bosz na Sparta - PSV zijn slecht nieuws voor Oranje en Ronald Koeman

Peter Bosz verwacht niet dat zich komende week gaat melden bij het Nederlands elftal. De aanvaller liet zich zondagmiddag tijdens de ontmoeting tussen Sparta Rotterdam en PSV al in de eerste helft vervangen.

Bosz moest al na 35 minuten voor het eerst wisselen. Lang gaf aan dat hij niet verder kon. Een klap voor PSV en de aanvaller, maar ook voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman zag in de voorbije weken al meerdere sterkhouders geblesseerd afhaken en had een Lang in vorm goed kunnen gebruiken. De vleugelflitser maakte dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sevilla in de Champions League nog veel indruk en solliciteerde daarmee naar een basisplaats in Oranje. Een invalbeurt tegen Frankrijk of Griekenland lijkt echter al te veel gevraagd.

“Hij heeft iets soortgelijks dit seizoen al twee keer eerder gehad, waarbij hij eigenlijk alles kan doen, maar niet volledig kan sprinten”, vertelde Bosz na afloop van de wedstrijd op Het Kasteel voor de camera van ESPN. “Dat gaf hij nu weer aan. Dan ga ik geen risico nemen en haal ik hem er snel af, zeker als je ziet wie we op de bank hebben. Maar het is ook het risico niet waard dat iemand nóg ernstiger geblesseerd raakt. Ik denk niet dat hij het Nederlands elftal zal gaan halen eerlijk gezegd. Koeman moet zich zeker zorgen maken. Ik maak me ook zorgen, daarom haal ik hem eraf”, aldus de Apeldoorner.

Dat wordt dus puzzelen voor Koeman. De bondscoach kan in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland ook al geen beroep doen op Cody Gakpo, Memphis Depay en mogelijk Steven Berghuis. De laatstgenoemde ontbrak zondag bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-2). Zijn ploeggenoten Steven Bergwijn en Brian Brobbey melden zich wél in Zeist. Lang werd bij PSV vervangen door Hirving Lozano. Zonder Lang maakte PSV pas in de tweede helft het verschil. Na een 0-0 ruststand zegevierden de Eindhovenaren uiteindelijk alsnog met dikke cijfers: 0-4.