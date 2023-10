Valentijn Driessen: 'Hij is een halve oplichter en rooft Ajax helemaal leeg'

Sven Mislintat is weliswaar vertrokken bij Ajax, maar De Telegraaf is nog niet met hem klaar. In de nieuwste aflevering van de podcast Kick-Off wordt de ontslagen directeur voetbalzaken nog eens door het slijk gehaald.

“Deze man heeft in april de sleutel van de kluis gekregen. ‘Geef maar 115 miljoen uit.’ Hij had geen binding met Ajax en zal dat ook nooit krijgen”, zegt Ajax-watcher Mike Verweij. “Ze hebben een passant, een Duitse passant, de sleutel van de kluis gegeven. En niemand heeft controle uitgevoerd.”

Valentijn Driessen noemt hem een ‘halve oplichter, een sympathieke oplichter’. “Hij kan geweldig lullen, hij lult alles en iedereen onder de tafel. Hij heeft een goed voorkomen en is charmant. Ondertussen rooft hij je helemaal leeg.”

Verweij wil het woord ‘bedrieger’ niet in de mond nemen om Mislintat te beschrijven. “Dat zal het onderzoek misschien uitwijzen. Maar het is ook een praatjesmaker. Iedereen is met open ogen in zijn praatjes getrapt.”