Valentijn Driessen moet hard lachen om zinnetje in persbericht van Ajax

Valentijn Driessen en Mike Verweij geloven niets van de verklaring van Jan van Halst over zijn aanstaande vertrek bij Ajax. Daarin stond dat Van Halst aan de Raad van Commissarissen heeft aangegeven het ‘onzuiver’ te vinden om terug te keren als commissaris, na zijn tijdelijke benoeming tot algemeen directeur.

De Telegraaf wist al snel te melden dat er sprake was van dwang vanuit de onlangs geïnstalleerde bestuursraad. De bestuursraad, onder leiding van Ernst Boekhorst, zou de deur hebben dichtgeslagen voor Van Halst om in maart terug te keren in de RvC. Men zou van mening zijn dat Van Halst en de andere commissarissen tekort zijn geschoten in de controle op Sven Mislintat

“Boekhorst verrast me in positieve zin, hij neemt geen halve maatregelen”, merkt Verweij op in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Als je gisteren het persbericht zag, waarin Van Wijk en Van Praag officieel worden voorgedragen, staat er een zinnetje in dat Jan van Halst het opeens niet meer zuiver vindt.”

Valentijn Driessen moet hard lachen om die zin. Verweij vult aan: “Nou, dat vond hij tot gisteren nog wel. Die heeft natuurlijk het mes op de keel gekregen. ‘Jan, zeg jij het of zeggen wij het?’ Die heeft een vlucht vooruit genomen.”

Van Halst stapte begin vorige maand uit de RvC om de honneurs waar te nemen als algemeen directeur. In die hoedanigheid was hij medeverantwoordelijk voor het uiteindelijke ontslag van Mislintat en het besluit om trainer Maurice Steijn (voorlopig) in het zadel te houden. Eerder sprak Ajax het voornemen uit dat Van Halst na de aanstelling van Alex Kroes (uiterlijk 15 maart) zou terugkeren in de RvC, maar dat gebeurt dus niet.