De Telegraaf benoemt geheim dat Ajax verzwijgt in het persbericht

Dat Jan van Halst na zijn periode als algemeen directeur niet terugkeert in de Raad van Commissarissen bij Ajax, komt volgens De Telegraaf door dwang vanuit de bestuursraad. De bestuursraad zou de deur hebben dichtgeslagen voor Van Halst om in maart terug te keren in de RvC.

In het door Ajax gepubliceerde persbericht staat dat Van Halst aan de RvC heeft laten weten het ‘niet zuiver’ te vinden om terug te keren in de RvC; hij zou dan met terugwerkende kracht zijn eigen functioneren als algemeen directeur moeten beoordelen. Het besluit heeft echter ook een andere reden, aldus De Telegraaf. “Dat dit onder dwang is gebeurd, staat er vanzelfsprekend niet bij.”

De nieuwe bestuursraad, onder leiding van Ernst Boekhorst, zou van mening zijn dat Van Halst en de andere commissarissen tekort zijn geschoten in de controle op Sven Mislintat. Daardoor wordt het niet wenselijk geacht dat Van Halst terugkeert in de RvC, waar hij ook een controlerende functie heeft.

Van Halst stapte begin vorige maand uit de RvC om de honneurs waar te nemen als algemeen directeur. In die hoedanigheid was hij medeverantwoordelijk voor het uiteindelijke ontslag van Mislintat en het besluit om trainer Maurice Steijn (voorlopig) in het zadel te houden. Eerder sprak Ajax het voornemen uit dat Van Halst na de aanstelling van Alex Kroes (uiterlijk 15 maart) zou terugkeren in de RvC.