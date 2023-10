Van Halst vertrekt in maart bij Ajax; Van Praag en Van Wijk voorgedragen voor rvc

Michael van Praag en Leo van Wijk worden voorgedragen worden als leden voor de Raad van Commissarissen, zo maakt Ajax zondagavond bekend. Van Praag moet in Amsterdam de nieuwe voorzitter van de rvc worden. Daarnaast zal Jan van Halst na zijn periode als algemeen directeur niet meer terugkeren in de rvc.

in een persbericht schrijft Ajax dat Van Praag per direct wordt voorgedragen als opvolger van Pier Eringa, die 2 oktober zal aftreden als voorzitter van de rvc. Over de voordracht zal op 17 november worden besloten want dan staat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op het programma.

Tussen 1989 en 2003 was Van Praag actief als voorzitter van Ajax en kende in die periodes de nodige successen. Van Wijk was in het verleden ook al actief bij Ajax. Hij was al eens vier jaar lid van de rvc en speelde in de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

Jan van Halst vertrekt

Ajax maakt daarnaast belend dat Jan van Halst aan de rvc heeft laten weten dat hij het niet zuiver vindt om vanaf 15 maart, wanneer zijn dienstverband als tijdelijke algemeen directeur van Ajax afloopt, terug te keren in de rvc.