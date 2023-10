Valentijn Driessen voorspelt volgende grote naam die terugkeert bij Ajax

Valentijn Driessen denkt dat in navolging van Louis van Gaal ook Danny Blind terugkeert bij Ajax. De journalist van De Telegraaf weet nog niet in welke rol dat gaat gebeuren, maar het zou hem niet verbazen als de 62-jarige Blind de nieuwe hoofd jeugdopleidingen van de Amsterdamse club wordt.

Edmond Claus is sinds het vertrek van Saïd Ouaali de hoofd jeugdopleidingen van Ajax. De Amsterdamse zoektocht naar de definitieve opvolger van Ouaali duurt al een ruim een half jaar en is nog altijd gaande. "Hoofd jeugdopleidingen is een van de belangrijkste functies bij Ajax, net als technisch directeur en hoofdtrainer. Ik neem aan dat Louis van Gaal dat opnieuw en goed gaat invullen", begint Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

"De kans is groot dat Danny Blind terugkeert in de organisatie", gaat de chef voetbal van de krant verder. "Misschien wel als hoofd jeugdopleidingen. Dat is een functie die hij altijd heel erg heeft geambieerd. Hij heeft die rol ook al bekleed bij Ajax (tussen 2003 en 2005, red.). De functie ligt in feite open, dus hij keert waarschijnlijk terug."

Blind heeft allerlei functies bij Ajax vervuld. Tussen 1986 en 1999 was hij speler van de Amsterdamse club. Daarna is hij als (jeugd)trainer, directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleidingen, technisch directeur en RvC-lid Ajax van dienst geweest.