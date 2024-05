Go Ahead Eagles krijgt steuntje in de rug in aanloop naar belangrijke wedstrijd tegen FC Utrecht

De spelers van Go Ahead Eagles hebben een steuntje in de rug gekregen in aanloop naar hun belangrijkste wedstrijd van het hele seizoen. Om 18.00 uur speelt de ploeg uit Deventer in de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen FC Utrecht in de Galgenwaard. De supporters hebben met flink wat vuurwerk de bus uitgezwaaid.

Het uitvak, waar 1200 supporters in passen, is helemaal uitverkocht en dus heeft de club besloten om grote schermen in De Adelaarshorst te plaatsen, voor de mensen die niet meekunnen. De winnaar van finale vanavond speelt in de derde ronde van de Conference League en mag in ieder geval één Europees tweeluik spelen.

NEC, FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles staan momenteel op een plek die goed is voor play-offs om Europees voetbal aan het einde van het seizoen.