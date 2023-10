Van Basten zet collega-analist te kakken: ‘Je mag je mening geven, maar ik zeg dat het onzin is’

Een verhitte discussie maandagavond aan tafel bij Rondo over de rode kaart die afgelopen weekend namens AC Milan ontving in de uitwedstrijd tegen Genoa (0-1). De Franse doelman werd van het veld gestuurd nadat hij tegenstander Caleb Ekuban bij het uitkomen met de knie raakte, maar volgens Ronald Waterreus en Marco van Basten was dat niet terecht.

Presentator Wytse van der Goot brengt de overtreding van Maignan en de daaropvolgende rode kaart maandagavond ter sprake bij Ziggo Sport. Waterreus, zelf oud-doelman, reageert gedecideerd: “Dit is geen rode kaart. Hij speelt toch gewoon de bal?” Van der Goot brengt vervolgens de herhaling van het moment onder de aandacht. Waterreus reageert: “Dat bedoel ik dus met: als je het spel gespeeld hebt…”

Tafelgasten Van Basten en Youri Mulder mengen zich in de discussie. Mulder vindt de rode kaart voor Maignan wel terecht. “Hij ramt toch eerst met zijn knie tegen het hoofd van zijn tegenstander?”, reageert de oud-spits. Waterreus merkt op dat Maignan niet als intentie had om Ekuban te raken. “Hij doet dat toch alleen om die bal weg te koppen?”, zegt de oud-keeper. Voor Mulder is dat argument echter niet valide: “Ja, maar hij raakt eerst dat hoofd en dan de bal. Als hij nou eerst de bal raakt en dan het hoofd, dan zit er wel iets in.”

Van Basten is het volledig eens met Waterreus. “Dat is écht onzin”, reageert hij fel op het betoog van Mulder. “Ik mag toch mijn mening geven?”, vraagt Mulder zich hardop af. Van Basten: “Ja, maar ik zeg dat het onzin is. De keeper wil dus die bal wegkoppen. Op het moment dat je als speler een sprong wil maken, dan kom je omhoog en dan raak je je tegenstander. Deze man wil die bal wegkoppen. Dat lukt hem. Je kunt ook zeggen: wat doet die nummer achttien van Genoa daar zo dom? De keeper kan niets anders.”