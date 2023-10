Van der Gijp trekt lachend conclusie na zuinige interviews Van Hooijdonk en Koeman: 'Ze hebben écht een hekel aan jou!'

Pierre van Hooijdonk en Ronald Koeman maakten vrijdag hun opwachting bij het afscheid van Casper van Eijck, oud-clubarts van Feyenoord maar bovenal chirurg die veel lof oogstte met zijn onderzoek naar alvleesklierkanker en daarvoor werd beloond met een benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De voormalige spits en de huidige bondscoach van het Nederlands elftal stonden op het evenement de camera's van Vandaag Inside nog even te woord en kwamen daarin met zuinige reacties op dat programma, waarna René van der Gijp maar één conclusie kan trekken.

Johan Derksen en Van der Gijp waren eveneens aanwezig bij het afscheid van Van Eijck. "Dat zijn goede vrienden van hem, maar hij verdient kwalitatief iets meer", zegt Van Hooijdonk over het Vandaag Inside-duo. "Van Eijck is buitengcategorie qua kundigheid", vervolgt hij. "Die gasten doen het vrij aardig, maar zitten niet in die categorie", luidt het oordeel van de oud-spits.

Desgevraagd geeft Van Hooijdonk toe 'weleens' naar Vandaag Inside te kijken, maar het is overduidelijk niet zijn favoriete programma. "Het format is succesvol, er is blijkbaar een grote groep in Nederland die dat interessant vindt. En zich herkennen in de manier waarop daarin wordt gesproken. Gelukkig hebben we de vrijheid om op een knop te drukken of je daar wel of niet naar wil kijken." Van der Gijp moet glimlachen om de uitlatingen van Van Hooijdonk: "Ik vond ons het toch wel aardig doen, moet ik zeggen."

Ook bondscoach Ronald Koeman toont zich in eerste instantie geen fan van Derksen en Van der Gijp: "Nee, zij hoeven van mij niet om míjn afscheid te komen, dan nodig ik andere mensen uit." Maar ook de bondscoach stemt desgevraagd wel regelmatig af op de SBS-talkshow: "Niet voor niks is het een heel goed bekeken programma, dus wat dat betreft: meer dan chapeau." Van der Gijp trekt na het zien van het interview met Koeman een duidelijke conclusie over Derksen: "Ze hebben écht een hekel aan jou hè?"