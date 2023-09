Ronald Koeman mag zich in de handen wrijven: 'Ze zeggen dat je nooit verliefd moet worden op een huurspeler, maar...'

Xavi Simons heeft zondagavond wederom een grootse indruk gemaakt in Duitsland. De Oranje-international maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Paris Saint-Germain naar RB Leipzig en heeft niet veel tijd nodig gehad om de Bundesliga op z’n kop te zetten. Met een schitterend doelpunt en een dito assist was hij de grote man bij RB Leipzig in de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin. Gebruikers van X zijn door het dolle heen.

Simons leek na een persoonlijk geweldig eerste seizoen bij PSV voor nóg een jaar in Nederland te gaan, maar koos er medio juli tóch voor om terug te keren naar Paris Saint-Germain. De aanvallende middenvelder maakte dankbaar gebruik van een speciale clausule in zijn contract bij PSV, maar de Franse grootmacht verhuurde hem meteen door aan RB Leipzig. In Duitsland heeft hij weinig tijd nodig gehad om de harten van het publiek te veroveren. Na drie competitieduels staat hij al op twee doelpunten en drie assists.

Simons was vorige week in de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart voor het eerst trefzeker voor RB Leipzig en maakte zondagavond op bezoek bij 1. FC Union Berlin zijn tweede competitietreffer. Dat deed hij op schitterende wijze. Met een heerlijk geplaatst schot van net buiten de zestien opende hij de score. RB Leipzig liep, nadat Kevin Volland van 1. FC Union Berlin met rood het veld had moeten verlaten, nog uit naar een 0-3 zege. Met de assist voor de 0-2 liet Simons andermaal zijn klasse blijken.

Op X verklaren supporters van RB Leipzig al hun liefde aan Simons. “Ze zeggen dat je nooit verliefd moet worden op een huurling, maar Xavi Simons… Oh mijn god”, schrijft iemand. Het glansrijke optreden van Simons is uiteraard niet onopgemerkt gebleven in Frankrijk. Een aantal gebruikers schrijft niet te kunnen wachten om hem bij PSG te zien. Simons keert normaliter na dit seizoen terug naar Frankrijk, om aan te sluiten bij de ploeg van trainer Luis Enrique. De Oranje-international wordt tevens aangeraden bij RB Leipzig te blijven. “Blijf hier voor 2-3 seizoenen, wordt een ster en vertrek zoals Nkunku naar een club van wereldklasse”, leest het onder meer.

Christopher Nkunku was in de afgelopen jaren één van de grote uitblinkers in de Bundesliga en verdiende een transfer naar Chelsea. In Leipzig lijkt niemand het meer over de Fransman te hebben. Met Simons is er een nieuwe ster gearriveerd. Na zijn eerste paar optredens is het echter de vraag of RB Leipzig erin slaagt hem langer binnenboord te houden. Zeker als hij zich de komende anderhalve week óók bij het Nederlands elftal van zijn beste kant laat zien. Bondscoach Ronald Koeman zal in ieder geval met grote bewondering naar de verrichtingen van Simons hebben gekeken.