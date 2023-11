Van Halst onthult wie bij Ajax verantwoordelijk is voor winterse transferperiode

Jan van Halst heeft bekendgemaakt dat Kelvin de Lang komende winter bij Ajax 'het eerste aanspreekpunt' zal zijn als het gaat om transfers. De hoofdscout kwam afgelopen zomer over van Manchester City en neemt feitelijk de rol van Klaas-Jan Huntelaar over. Die zit sinds een aantal weken thuis met een burn-out.

"De Lang zal het eerste aanspreekpunt zijn de komende transferperiode. Hij maakt daarbij gebruik van alle kennis binnen de club en van de mensen die hier voor de lange termijn zijn", zegt Van Halst in een interview op de clubsite. "Dat is belangrijk, want er worden beslissingen genomen die langdurig effect hebben op Ajax", vervolgt de interim-directeur. De Lang is pas een paar maanden in dienst in Amsterdam; hij werd afgelopen zomer de opvolger van Henk Veldmate, die na zeven jaar terugkeerde op het oude nest bij FC Groningen.

In principe was Huntelaar de aangewezen persoon om het aan- en verkoopbeleid van de hekkensluiter van de Eredivisie deze winter te coördineren, maar zijn ziekmelding betekende dat Ajax intern op zoek ging naar een persoon die dat tijdelijk op zich kon nemen. Van Halst: "Hij heeft even rust nodig en dat gunnen we hem ook." Uiteindelijk kwam de club dus bij De Lang uit. "Hij gaat dat coördineren met een team om zich heen richting de eerstvolgende transferperiode. Er zijn meerdere mensen van de Toekomst die zich daarbij aansluiten. Ik houd daarvan: karakterspelers staan juist in deze tijd op", zegt Van Halst.

Zolang Alex Kroes nog niet kan starten als algemeen directeur neemt Van Halst, voorheen lid van de Raad van Commissarissen, de taak van algemeen directeur op zich. Zijn opvolger staat noodgedwongen nog aan de zijlijn in verband met het concurrentiebeding in zijn contract bij zijn vorige werkgever: AZ. Zoals het er nu voorstaat kan hij per 15 maart aan de slag in de Johan Cruijff ArenA, al hoopt Ajax nog steeds die datum wat verder naar voren te halen.

Kritiek

Van Halst krijgt extern behoorlijk veel kritiek omdat hij in zijn vorige rol toestemde met de twaalf inkomende transfers die de vorige maand weggestuurde Sven Mislintat namens Ajax afhandelde. Dat is de oud-middenvelder niet in de koude kleren gaan zitten; hij noemt zijn periode als interim-directeur 'intensief en heftig af en toe'. "De club heeft mij gevraagd om de periode tot aan mijn opvolger te overbruggen. Daar heb ik mee ingestemd en ik wist dat het uitdagend was. Het is iets uitdagender geworden dan gedacht. Er wordt in deze periode veel gezegd en geschreven. Dat begrijp, maar ik bepaal zelf wat ik toelaat. Dat zorgt ervoor dat ik rustig in mijn hoofd ben."