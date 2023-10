Van Hanegem geniet van 'veruit de beste' Feyenoorder in Madrid: 'Als ik een grote club had...'

Willem van Hanegem heeft genoten van het spel van Feyenoord-back in het uitduel bij Atlético Madrid. Ondanks de - volgens De Kromme - onnodige nederlaag bleef de vrijdag opnieuw voor Oranje opgeroepen linksback fier overeind in de Madrileense heksenketel.

In de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad stelt Van Hanegem onomwonden dat Feyenoord met drie punten huiswaarts had kunnen keren als Antoine Griezmann niet kort voor rust voor de 2-2 had gezorgd. "Je had gewoon kunnen winnen. Bijna iedereen was ervan overtuigd dat het heel moeilijk zou worden en we konden verliezen, maar het kon gewoon", aldus het Feyenoord-icoon.

Hartman maakte woensdagavond op de linkerflank een verpletterende indruk op Van Hanegem: "Hij was veruit de beste", klinkt het lovend. Hij onderschrijft dan ook de stelling van zijn eigen zoon Boy. "Hij zegt: als ik een hele grote club had, met veel geld, dan kocht ik meteen de linksback. Hij wist wat hij moest doen, speelde met heel zijn ziel en zaligheid", aldus senior. "Dat was ik wel met hem eens."

Stengs

Buiten Hartman zag Van Hanegem ook een verbetering in het spel van Calvin Stengs, waarop hij eerder kritisch was. "Natuurlijk was ik kritisch, dat was ook terecht vond ik. Want toen hij bij AZ speelde vond ik hem een hele goede speler. Dus als hij dan bij onze club onder zijn niveau speelt, dan vind ik dat niet goed." In Madrid zag Van Hanegem echter de Stengs uit Alkmaar weer een beetje terug: "Buiten de laatste tien, vijftien minuten, toen was hij op, maar daarvoor was hij wel de tweede na Hartman, ja."