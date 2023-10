Definitieve selectie Oranje bekend: vier spelers kunnen debuteren tegen Frankrijk of Griekenland

Bondscoach Ronald Koeman heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de aankomende interlandperiode. Daarin is plaats voor vier spelers die nog niet eerder een interland speelden: keepers Bart Verbruggen en Nick Olij (die voor het eerst bij de selectie zit), Jeremie Frimpong en Quilindschy Hartman.

Ten opzichte van de voorselectie vielen vijf spelers af: keeper Andries Noppert, verdedigers Sven Botman en Matthijs de Ligt, middenvelder Frenkie de Jong en aanvaller Cody Gakpo. In het geval van Botman, De Ligt, De Jong en Gakpo was dat al voorzien: het viertal raakte na de bekendmaking van de voorlopige groep geblesseerd bij hun respectievelijke clubs en werd niet bij de definitieve groep verwacht. Steven Bergwijn keert juist terug bij de groep; hij moest de vorige interlandperiode wegens een blessure laten schieten.

Oranje speelt de komende interlandperiode twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. Op 13 oktober komt Frankrijk op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Het Nederlands elftal hoopt zich dan te revancheren voor de zware 4-0 uitnederlaag die in maart van dit jaar geleden werd in Parijs. Na het duel met de Fransen reist Oranje af naar Griekenland, dat drie dagen later de tegenstander is in Athene. Het heenduel met de Grieken eindigde in september in een 3-0 overwinning.

Keepers: Bart Verbruggen, Nick Olij, Mark Flekken

Verdedigers: Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Stefan de Vrij, Micky van de Ven

Middenvelders: Steven Berghuis, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Mats Wieffer, Joey Veerman, Teun Koopmeiners, Xavi Simons

Aanvallers: Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Noa Lang, Donyell Malen, Wout Weghorst