Jongensboek Nick Olij compleet: eerste Spartaan in 27 jaar bij het Nederlands elftal

Sparta Rotterdam is gepast trots op doelman . Bondscoach Ronald Koeman heeft de 28-jarige keeper vrijdag opgenomen in zijn definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland.

Op de clubsite benadrukt Sparta dat het oproepen van Olij een uniek gegeven is: de laatste keer dat een speler van de club deel uitmaakte van het Nederlands elftal is inmiddels 27 jaar geleden. Dat was verdediger John Veldman; hij debuteerde in 1996 als rechtsback in Oranje in een verloren oefenduel met Duitsland (0-1) in de voorbereiding op het EK dat later dat jaar in Engeland gespeeld werd. Voor de laatste Sparta-keeper in Oranje moeten we nog verder terug: dat was Pim Doesburg in 1980.

De selectie van Olij valt bovendien met een gerust hart als 'jongensboek' te betitelen. De geboren Haarlemmer, afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ, stond vier jaar geleden nog onder contract bij TOP Oss. Sinds hij in de zomer van 2022 tekende bij Sparta is het bijzonder hard gegaan. Afgelopen seizoen maakte hij indruk in het Sparta-elftal dat onder Maurice Steijn knap beslag legde op de zesde plaats in de Eredivisie. Dit seizoen trok hij zijn vorm door, met de oproep voor Oranje als voorlopige bekroning op zijn sterke ontwikkeling.