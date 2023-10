Vandaag Inside pakt Steijn hard aan: 'Als je daarmee akkoord gaat, ben je gek. Dan ben je niet geschikt voor en topclub'

Hoewel de kritiek op Maurice Steijn na de nederlaag in de thuiswedstrijd tegen AZ alleen nog maar is toegenomen, lijkt hij voorlopig niet te hoeven vrezen voor zijn baan bij Ajax. En dat vindt Job Knoester maar ‘raar’.

“Ik vind het zo raar dat iedereen maar zegt dat Steijn niks te verwijten valt”, zei Knoester dinsdagavond in Vandaag Inside. De Hagenaar werd een paar maanden geleden tot verbazing van velen door Sven Mislintat aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Mislintat kon na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord zijn spullen pakken, maar Steijn lijkt voorlopig het voordeel van de twijfel te krijgen. De Amsterdammers staan na de nederlaag tegen AZ zestiende, maar volgens het Algemeen Dagblad staat Steijn ook na de interlandperiode nog voor de groep.

Knoester vindt het bovendien opmerkelijk dat Steijn er tijdens de onderhandelingen met Mislintat over het hoofdtrainerschap in Amsterdam akkoord mee is gegaan dat hij weinig tot niets te zeggen had over de inkomende transfers. “Dan heeft hij niet goed onderhandeld en ben je niet geschikt voor een topclub”, stelde Knoester. René van der Gijp is het met Knoester eens dat Steijn dat nooit van z’n leven had moeten doen. “Hij heeft daar ook voor getekend, hè. Dan ben je gek. Als je dat tekent, dat wil dus gelijk zeggen… Dat is bij geen enkele club in de wereld, dat een trainer niet betrokken wordt bij een transfer. Daar wordt altijd over gecommuniceerd, maar hij heeft gewoon getekend dat dat met hem niet hoefde”, aldus Van der Gijp.

Volgens Johan Derksen geeft dat aan dat Steijn heel graag trainer van Ajax wilde worden. “Hij was zó ontzettend blij dat hij naar Ajax kon dat hij overal genoegen mee heeft genomen. Maar hij heeft meteen zijn eigen ondergang getekend. Onervarenheid en blijdschap”, zei Derksen. Volgens de televisiepersoonlijkheid was Ajax ‘onder normale omstandigheden nooit voor Steijn gekomen’. Een groot deel van de Ajax-aanhang ziet de Hagenaar nog liever vandaag dan morgen vertrekken, maar Derksen is van mening dat hij niet de enige is die iets aan te rekenen valt. “Ik vind wel dat hij niet verantwoordelijk is voor het feit dat hij met Ajax kampioen zou moeten worden met tweede divisiespelers uit het buitenland”, deelde Derksen nog een sneer uit naar Mislintat.