Veerman keihard uitgelachen na verkeerd spellen naam Dumfries

is in een video-item van OnsOranje de mist ingegaan bij het spellen van de naam van . De 24-jarige middenvelder van PSV was in de veronderstelling dat zijn teamgenoot Dumpfries heet.

In het video-item krijgen Wout Weghorst en Veerman de opdracht om aan de hand van vijf posities (keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en vrije keuze) en kwaliteiten (schot, techniek, snelheid, fysiek en koppen) hun Oranje Fantasy Player samen te stellen. Als zij de kaart 'verdediger' en 'snelheid' moeten combineren, komen ze uit bij Dumfries.

Artikel gaat verder onder video

"Schrijf ik het nou verkeerd of niet?", vraagt Veerman zich af op het moment dat hij Dumpfries op het bord kalkt. Weghorst weet even niet waar hij het zoeken moet en barst in lachen uit. "Is het Dumfries of Dumpfries? Ik weet het niet eens", vraagt Veerman nog eens als hij zijn teamgenoot ziet lachen. "Sorry Denzel!", ziet Veerman er de humor zelf wel van in.