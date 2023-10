Vermeend FC Barcelona- én Ajax-target onder de indruk van Oranje-international: 'Hoe snel hij soms handelde...'

Antwerp FC hoopt woensdagavond de eerste punten te pakken in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Mark van Bommel werd twee weken geleden overhoop gespeeld door FC Barcelona en mocht zeker niet klagen met ‘slechts’ vijf tegentreffers. maakte in die wedstrijd veel indruk op . Het grote talent van de regerend kampioen van België heeft veel geleerd van zijn eerste optreden in het miljardenbal.

Antwerp FC en Van Bommel hebben een historisch seizoen achter de rug. De Nederlandse coach loodste zijn club in zijn eerste seizoen meteen naar de landstitel én de nationale beker. Antwerp FC plaatste zich dankzij het kampioenschap voor de play-offs voor de Champions League, waarin werd afgerekend met AEK Athene en zodoende deelname aan het hoofdtoernooi werd veiliggesteld. Antwerp FC werd tijdens de loting voor de groepsfase gekoppeld aan FC Barcelona, FC Porto en Shakthar Donetsk. Het maakte in de eerste wedstrijd op harde wijze kennis met voetballen op het hoogste podium: FC Barcelona was veel en veel te sterk (5-0).

Artikel gaat verder onder video

“Van dat soort matchen kunnen we veel leren, en zeker als jonge speler”, wordt Vermeeren in de aanloop naar het treffen tussen Antwerp FC en Shakthar Donetsk geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Iedereen heeft wel gezien hoe snel het soms ging en hoe makkelijk Barcelona met twee of drie passes een goal kon maken. Natuurlijk speel je liever matchen die je kan winnen, maar uit dit soort duels steek je misschien meer op.” FC Barcelona kon in die wedstrijd geen beroep doen op Pedri, maar ook zonder het Spaanse supertalent droop het Catalaanse middenveld over van de kwaliteit. “Hoe snel Frenkie de Jong soms handelde… Natuurlijk heb ik veel opgestoken van die jongens op mijn positie. Op zo’n moment leer je dat op dat niveau alles nog een tandje sneller moet”, aldus Vermeeren.

Tijdens het treffen tussen FC Barcelona en Antwerp FC waren de ogen specifiek gericht op Vermeeren. De middenvelder beleefde in het afgelopen seizoen zijn grote doorbraak in België en heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld van verschillende Europese topteams. “Niet alleen FC Barcelona keek nadrukkelijk naar Vermeeren als opvolger van Sergio Busquets, ook teams als Manchester United en Borussia Dortmund waren bereid bedragen richting 30 miljoen op tafel te leggen”, schrijft Het Laatste Nieuws. Mundo Deportivo meldde vorige maand nog dat ook Ajax Vermeeren op de korrel zou hebben.