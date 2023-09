‘FC Barcelona houdt één speler van Antwerp FC nadrukkelijk in de gaten, ook Ajax heeft hem in het vizier’

Antwerp FC gaat vrijdagavond weliswaar eerst nog op bezoek bij KVC Westerlo, maar de formatie van trainer Mark van Bommel is ongetwijfeld met het hoofd alvast een beetje bij aanstaande dinsdag. Dan neemt de regerend kampioen van België het in de eerste speelronde van de Champions League op tegen FC Barcelona. Voor Arthur Vermeeren (18) wordt het om meerdere redenen een speciale wedstrijd. De middenvelder staat in de belangstelling van de Catalaanse grootmacht. Ajax zou hem eveneens op de korrel hebben.

Dat meldt Mundo Deportivo althans. Vermeeren verruilde in de zomer van 2018 de jeugdopleiding van KV Mechelen voor die van Antwerp FC. Na een aantal jeugdelftallen te hebben doorlopen, sloot hij in de zomer van 2022 aan bij de hoofdmacht. Vermeeren droeg inmiddels 42 keer het shirt van Antwerp FC. In het afgelopen seizoen, waarin de ploeg van Mark van Bommel de landstitel én beker won, kwam hij 28 keer in actie. Waar Vermeeren in eerste instantie nog vooral zijn opwachting maakte bij de beloften, was hij in de tweede seizoenshelft niet meer uit het eerste elftal weg te denken.

De 18-jarige middenvelder mag zich naar verluidt al geruime tijd verheugen op de belangstelling van FC Barcelona. De Catalanen zouden op 7 januari van dit jaar scouts hebben gestuurd naar de ontmoeting tussen Antwerp FC en KAA Gent. Volgens Mundo Deportivo werd Vermeeren tijdens die wedstrijd ook nadrukkelijk gevolgd door scouts van Borussia Dortmund, AS Monaco en West Ham United. De rapporten over Vermeeren zouden erg positief zijn. Hoe concreet de belangstelling van FC Barcelona is, wordt niet duidelijk. De regerend kampioen van Spanje zou op zoek zijn naar een extra controlerende middenvelder. Het versterkte zich afgelopen zomer weliswaar met Oriol Romeu, maar daarachter heeft trainer Xavi Hernández weinig te kiezen.

Vermeeren heeft bij Antwerp FC nog een contract tot de zomer van 2026. Volgens Mundo Deportivo hebben naast FC Barcelona ook Manchester United, Liverpool, Brighton & Hove Albion én Ajax hem op de korrel. Er wordt gesproken over een transfersom van tussen de vijftien en twintig miljoen euro, maar Marc Overmars kennende zal hij het onderste uit de kan willen halen. Overmars is sinds vorig jaar technisch directeur bij Antwerp FC. Hij was in mei al erg lovend over Vermeeren, die hij vergelijkt met Andres Iniesta én Xavi.